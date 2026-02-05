Haberler

Zincirleme kazada annesi yaralanan bebek 112 görevlisinin kucağında annesini bekledi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kazayı burnu bile kanamadan atlatan bir bebek, sağlık çalışanının kucağında annesinin tedavisini bekledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kadın sürücünün yanında bulunan küçük bebek ise kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, olay yerinde görev yapan bir sağlık çalışanının kucağında annesinin tedavisinin tamamlanmasını bekledi.

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu üzerinde Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halinde olan araçların, Hatipler mevkiinde trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşladığı sırada meydana geldi. Ayşe B.'nin kullandığı 42 ZS 911 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen ve trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan Yusuf O. idaresindeki 07 AFH 118 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yine aynı yönde seyir halinde olan Suat Y.'nin kullandığı 07 MYA 39 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüleri Ayşe B. ile Yusuf O. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralı sürücüler, ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan kadın sürücünün yanında bulunan küçük bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bebek, olay yerinde görev yapan sağlıkçı abisinin kucağında, annesinin tedavisinin yapılmasını bekledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
