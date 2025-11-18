Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasıda 1 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Sözen Caddesi istikametine seyir halindeki Faruk A.'nın kullandığı 07 CBN 095 plakalı tur minibüsü aynı istikamette gitmekte olan Hasan Ç.'nin kullandığı 07 LCM 21 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç önünde seyir halindeki Metin S.'nin kullandığı 27 BAG 506 plakalı otomobile arkadan çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 07 LCM 21 plakalı otomobil sürücüsü Hasan Ç. yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - ANTALYA