Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Antalya'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılırmak Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı'na ilerleyen 45 TM 266 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp bulvar üzerinde yan döndü. O sırada arkadan gelen araçlar duramayarak birbirine çarptı. 45 TM 266 plakalı otomobilin yanı sıra 07 ALL 508, 34 NPZ 024, 07 BBA 376, 07 FPP 59 ve 07 GA 662 plakalı araçlarda maddi hasar meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri güvenlik tedbiri alarak, üst kavşağı bir süre trafiğe kapattı. Kapatılan kavşaktan geri dönen bazı araçlar ise ters yönden giderek alternafif yol güzergahına döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA