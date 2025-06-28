Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bir ışıklı kavşakta, servis otobüsü ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alanya istikametinden Manavgat yönüne seyir halinde olan 06 COD 427 plakalı servis otobüsüne, aynı yönde ilerleyen Emre U. idaresindeki 34 FBF 802 plakalı Honda marka otomobil sol arka kısmından çarptı. Arkadan gelen Köksal Ç. yönetimindeki 01 BBA 040 plakalı otomobil ise 34 FBF 802 plakalı otomobile çarptı. Üç aracın karıştığı zincirleme kazada, otomobil sürücüsü Köksal Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldıktan sonra, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA