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Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Antalya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan sonra trafikte sıkışma meydana geldi.

Antalya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. Polis ekipleri kaza nedeniyle sıkışan trafiği açmak için büyük çaba sarf etti.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şarampol-1 altgeçidinden çıkan Muhammet G.'nin (64) kullandığı 07 EDL 01 plakalı otomobil, önünde ilerlemekte olan ve sıkışan trafik nedeniyle yavaşlayan Murat A.'nın (27) idaresindeki 06 GA 2566 plakalı Fiat marka araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Murat A.'nın kullandığı araç önünde bulunan ve Canan Ç. (29) idaresindeki 07 BEB 302 plakalı Toyota marka cipe çarptı.

Kazada 1 kişi yaralandı

Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan Murat A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 3 aracın karıştığı kaza nedeniyle cadde üzerinde trafikte zaman zaman sıkışmalar yaşandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri mesai saati bitimi olması nedeniyle de artan araç trafiğinde yolun trafiğini sağlamak için yoğun çaba sarf etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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