Antalya'da 4 araçlı zincirleme kaza: Araçta sıkışan yolcu itfaiye ekiplerince çıkartıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada araçta sıkışan kadın yolcu itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Kaza, D Karayolu üzerinde Antalya yönünde meydana geldi. F.O. idaresindeki 34 HZG 380 plakalı minibüs, A.Ç idaresindeki 35 ACM 913 plakalı ticari araç ve M.Ö.nün kullandığı 07 NOB 84 plakalı ticari araç ile K.A.Ç.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada ticari araçtaki kadın yolcu P.Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibince araçtan çıkartılan yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı