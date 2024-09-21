Antalya'da Zincirleme Kaza: Şans Eseri Yaralanan Yok

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen 3 araçlı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 07 LAP 17 plakalı kamyonet ile aynı istikametteki 06 BVA 142 ve 34 BGF 251 plakalı otomobiller zincirleme kazaya karıştı. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada 2 otomobil yol ortasında kalırken, seyir halindeki diğer araç sürücülerinin dikkati sayesinde meydana gelebilecek kazaların önüne geçildi. - ANTALYA