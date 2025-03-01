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Antalya'da Zincirleme Kaza: Bir Kişi Yaralandı
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Manavgat'ta meydana gelen zincirleme kazada, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpan otomobil kamyona da çarptı. Sürücü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptıktan sonra duramayarak kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Alanya-Manavgat D-400 kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsmail P. yönetimindeki 07 ABB 324 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Bilal O.'nun kullandığı 34 HYL 377 plakalı otomobile sol arka tamponundan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hız kesmeyen otomobil, kavşaktan Doğançam Mahallesi'ne dönmekte olan Süleyman Y. yönetimindeki 07 AEK 487 plakalı kamyona çarptı.

Güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıyan kazada, 07 ABB 324 plakalı otomobilin sürücüsü İsmail P. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti
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