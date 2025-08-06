Antalya'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
Manavgat'ta bir servis minibüsü ile iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada, minibüsteki iki yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak hayati tehlikeleri bulunmuyor.
Antalya Manavgat'ta servis minibüsü ile iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Manavgat ilçesi Sarılar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarılar istikametinden gelip Şelale Anadolu Lisesi istikametine dönmekte olan Mehmet Ali S.'nin kullandığı 07 C 75096 plakalı servis minibüsüne önce cadde üzerinde seyir halindeki Fahri E.'nin kullandığı 07 LPB 72 plakalı otomobilin ardından da Fikret B.'nin kullandığı 07 AIH 988 plakalı otomobil çarptı. Kazada; 07 C 75092 plakalı servis minibüsünde yolcu olarak bulunan Hakan Ö. ve Rasim Y. yaralandı. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA