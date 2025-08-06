Antalya'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Antalya'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
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Manavgat'ta bir servis minibüsü ile iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada, minibüsteki iki yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Antalya Manavgat'ta servis minibüsü ile iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Sarılar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarılar istikametinden gelip Şelale Anadolu Lisesi istikametine dönmekte olan Mehmet Ali S.'nin kullandığı 07 C 75096 plakalı servis minibüsüne önce cadde üzerinde seyir halindeki Fahri E.'nin kullandığı 07 LPB 72 plakalı otomobilin ardından da Fikret B.'nin kullandığı 07 AIH 988 plakalı otomobil çarptı. Kazada; 07 C 75092 plakalı servis minibüsünde yolcu olarak bulunan Hakan Ö. ve Rasim Y. yaralandı. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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