Antalya'da Zincirleme Kaza: 2 Alman Turist Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 Alman turist yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında D400 kara yolu, Cumalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 07 JL 838 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden 07 CFP 751 plakalı otomobil ile 07 CAE 415 plakalı tur midibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüs, 48 H 5595 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Zincirleme kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan midibüsteki 2 Alman turist, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Yaralı turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Hastane dönüş yolunda kaza yaptık"

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan ve hastaneden taburcu olduktan sonra dönüş yolunda kaza geçirdiklerini anlatan Onur Çetin, "Mavi kamyon bizim arabaya vurdu. İki arabanın arasından sıyrıldık. Sonra mavi kamyon otobüse vurdu, otobüs de kırmızı kamyona çarptı. Biz hastaneden geliyorduk, az kalsın yine hastaneye dönüyorduk" dedi. - ANTALYA