Antalya'da Yunus Polis Ekibinin Karıştığı Trafik Kazasında 1 Polis Memuru Yaralandı

Antalya'da Yunus Polis Ekibinin Karıştığı Trafik Kazasında 1 Polis Memuru Yaralandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobil, motosikletli yunus polis ekibi ile çarpıştı. Kazada bir polis memuru yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Otomobil ile Yunus polis ekibinin karıştığı kazada 1 polis memuru yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletli yunus polis ekibinin karıştığı trafik kazasında 1 polis memuru yaralandı.

Kaza, Serik ilçesi Orta Mahalle'de, Antalya - Alanya D400 karayolu üzerindeki Gedik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sude Gül Arıcı'nın kullandığı 07 EFF 73 plakalı otomobil ile Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus ekibi çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada bir polis memuru yaralandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ - 3.Sayfa
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