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Antalya'da Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Araçlara Cezalar Uygulandı

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Antalya'da yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden 12 araç ve sürücüsüne toplam 75 bin TL para cezası uygulandı, müzik sistemleri söktürülünceye kadar araçlar trafikten men edildi.

Antalya'da yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden 12 araç ve sürücüsüne toplam 75 bin TL para cezası uygulandı, müzik sistemleri söktürülünceye kadar araçlar trafikten men edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden araçlara yönelik özel denetimler gerçekleştirdi.

Trafik Jandarması timleri, vatandaşların yoğun olduğu yerlerde yüksek sesle müzik dinleyen, halkın huzurunu kaçıran sürücülerin ve araçları tespit edip yakaladı. Denetimlerde 12 araç ve sürücüsüne toplamda 75 bin TL trafik idari yaptırım para cezası uygulanırken, araçlarda bulunan müzik sistemleri söktürülünceye kadar trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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