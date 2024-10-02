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Antalya'da Yüksek Kazanç Vadiyle Dolandırıcılık: 18.5 Milyar TL Toplatan Örgüt Çökertildi

Antalya'da Yüksek Kazanç Vadiyle Dolandırıcılık: 18.5 Milyar TL Toplatan Örgüt Çökertildi
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Antalya'da, yüksek kazanç vaadiyle Sermaye Piyasası Kurumundan izinsiz para toplayan bir dolandırıcılık şebekesi 30 ilde düzenlenen operasyonda çökertildi. 8,340 vatandaştan 18 milyar 500 milyon TL toplayan 163 şüpheli yakalandı.

Antalya'da vatandaşlara yüksek kazanç ve kar vaadi sunarak Sermaye Piyasası Kurumundan izin almadan, hayali şekilde kurdukları 206 şirket hesabına para aktarımı yaptırılan ve 2021 yılından bu yana 8 bin 340 vatandaştan 18 milyar 500 bin TL para toplayan örgüt çökertildi. Antalya merkezli 30 ilde yapılan operasyonda 163 şüpheli yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yaklaşık 9 aydır sürdürülen kapsamlı çalışmalar sonucunda; vatandaşlara yüksek kazanç ve kar vaadi sunarak Sermaye Piyasası Kurumundan izin almadan, hayali şekilde örgüt kuran şüpheliler tespit edildi. 206 şirket hesabına para aktarımı yaptırılan "nitelikli dolandırıcılık" olayında örgüt lideri, yönetici ve üyeleri ile şüpheli şirketlerin hesabına toplamda 18 milyar 500 bin karşılığı 542 milyon dolar para giriş çıkışı olduğu ve 2021 yılından bu yana paravan şirketlere para gönderen 8 bin 340 vatandaşın mağdur edildiği tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Antalya merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Gaziantep, Yozgat, Muğla, Hatay, Nevşehir, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Zonguldak, Samsun, Kocaeli, Bursa Denizli, Niğde, Mersin, Adana, Diyarbakır, Bitlis olmak üzere 30 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, 27'si benzer suçlardan cezaevinde bulunan 163 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere ait kripto borsa hesaplarına aktarılan para, vadeli vadesiz banka hesapları ve 51 adet değişik marka ve modeldeki araç, 21 adet gayrimenkul taşınmaz dahil olmak üzere ziynet eşyası, çok sayıda telefon, banka hesap cüzdanı, şirket kaşesi ile kişi banka ve GSM bilgilerinin yer aldığı defterler ve not kağıtları, sim kartlar, bilgisayar ve dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 79'u "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "usulsüz halka arz ve izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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