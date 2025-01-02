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Antalya'da Yüklü Miktarda Uyuşturucu Operasyonu

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Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda bir tırda 235 bin 424 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı. Bu miktar, Antalya'da tek seferde ele geçirilen en yüksek uyuşturucu miktarı olarak kaydedildi.

Antalya'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı bilgisini edinen polis alarma geçti. Yapılan operasyonda durdurulan tırda 235 bin 424 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.M. isimli şahsın kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevk edeceği ve torbacı olarak tabir edilen şahıslar aracılığı ile satılacağı yönünde bilgiler elde etti. Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonda şahısla birlikte şahsa ait tır çekicisi yakalandı.

Tır içerisinde yapılan aramada, 235 bin 424 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Söz konusu miktarın Antalya'da bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

Adli makamlara sevk edilen şüpheli E.M. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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