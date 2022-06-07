Antalya'da yönetici-kiracı tartışması ölümle sonuçlandı - Haberler

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Antalya'da yönetici-kiracı tartışması ölümle sonuçlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da yönetici-kiracı tartışması ölümle sonuçlandı

Antalya'da bir apartmanda çıkan tartışmada kiracı tarafından bıçaklanan yönetici, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Antalya'da bir apartmanda çıkan tartışmada kiracı tarafından bıçaklanan yönetici, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşandı. 6. katta yaşayan evli ve bir çocuk babası yönetici Osman A. (46), iddiaya göre gürültü konusunda sürekli şikayet edilen 1. kattaki kiracı Necati K.'yı uyarmaya gitti. İkili arasında yaşanan tartışmada iddiaya göre Necati K. (66), Osman A.'yı göğüs kısmından bıçakladı. Yaralı şekilde dışarı çıkan Osman A., yaralandığını söyleyerek yakındaki esnaftan yardım istedi. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Osman A.'yı yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Osman A., burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Necati K.'nın ise Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya kiracı Kepez 3. Sayfa Haberler

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