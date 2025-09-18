Antalya'da Yolda Baba ve Oğluna Otomobil Çarptı: 1 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde yoldan karşıya geçmeye çalışan baba ve kucağına aldığı 12 yaşındaki oğluna otomobilin çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Serik ilçesi Serik - Belek yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melike E. idaresindeki 07 BCV 292 otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Uğurcan İ. (12) ile babası Fatih İ.'ye (44) çarptı. Kazada çocuk ve babası yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Serik Devlet ve Serik'teki özel hastaneye kaldırıldı. Uğurcan İ.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, babanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde küçük çocuğun önce babasının sırtına bindiği, ardından babanın oğlunu kucağına alarak yanındaki bir başka kişiyle yolun karşısına geçmeye çalıştıkları ve bu sırada yolun sol şeridinden gelen otomobilin, yayaları fark ettiği sırada yönünü sola kırdığı, tam o sırada da babanın kaçmaya çalışırken otomobilin çarptığı anlar yer aldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA