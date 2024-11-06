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Antalya'da Yolcuya Otomobil Çarptı: Bir Yaralı

Antalya'da Yolcuya Otomobil Çarptı: Bir Yaralı
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Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir şahsa otomobil çarparak yaralanmasına neden oldu. Olay sonrası yaralı hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Havaalanı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Nizimi Torikhamidov'a, İon C. yönetimindeki BT 94 TOP yabancı plakalı BMW marka otomobil çarptı. Çevredeki vatandaşlar kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yola savrulup yaralanan Torikhamidov'u ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazaya tanık olan bir vatandaş, "Yabancı plakalı araç hızlı bir şekilde geliyordu. Yoldan geçmek isterken araç bir anda yaşlı adama çarptı. Çarpmasıyla yere savruldu. Ambulansı aradık, gelip hastaneye götürdüler" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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