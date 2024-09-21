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Antalya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 10 Yaralı

Antalya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 10 Yaralı
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yağmur nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk bilgilere göre 10 kişi yaralandı ve yaralılara ilk müdahale yolculardan geldi.

Antalya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk bilgilere göre 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Korkuteli ilçesi Yukarı Karaman Mahallesi mevkisinde yağmurun etkisi ile kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. İlk bilgilere göre 10 kişinin yaralandığı kazada, yaralılara ilk müdahale yolculuk yapan vatandaşlardan geldi. Yol trafiğe kapatılırken bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Korkuteli antalya 3-sayfa Ulaşım Yaşam

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