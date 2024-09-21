Antalya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 10 Yaralı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yağmur nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk bilgilere göre 10 kişi yaralandı ve yaralılara ilk müdahale yolculardan geldi.
Antalya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk bilgilere göre 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Korkuteli ilçesi Yukarı Karaman Mahallesi mevkisinde yağmurun etkisi ile kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. İlk bilgilere göre 10 kişinin yaralandığı kazada, yaralılara ilk müdahale yolculuk yapan vatandaşlardan geldi. Yol trafiğe kapatılırken bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. - ANTALYA