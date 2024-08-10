Antalya'da Yolcu Otobüsü Bariyerlere Çarptı

Antalya'da yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken, otobüste hasar meydana geldi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel yakınlarında meydana geldi. Arslan T. idaresindeki 42 KK 279 plakalı Kontur firmasına ait yolcu otobüsü, Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkii yakınlarında yol kenarında bulunan 75 metre uzunluğundaki bariyerlere çarparak yaklaşık 100 metre ileride durdu. Bariyerler otobüsün uçuruma uçmasını önleyerek, kaza ucuz atlatıldı. Kazada yaralanan olmazken, otobüsün ön camı patladı ve sağ kaportasında hasar meydana geldi.

Otobüsün Alanya'dan aldığı 41 yolcu ile Konya'ya gittiği öğrenildi. Kaza yerine firma tarafından gönderilen başka bir otobüsle yolcular yollarına devam ederken, otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından Akseki İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA