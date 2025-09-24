Antalya'da Yol Kontrolünde Uyuşturucu ve Tabanca Ele Geçirildi
Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın Gazipaşa'daki yol kontrol noktasında durdurduğu iki araçta 1 kilo 50 gram metamfetamin, 5 gram esrar ve ruhsatsız bir tabanca bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gazipaşa ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan iki araçtan uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki Güney Yol Kontrol Noktası'nda şüpheli iki aracı durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada, 1 kilo 50 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 12 fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa