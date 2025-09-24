Haberler

Antalya'da Yol Kontrolünde Uyuşturucu ve Tabanca Ele Geçirildi

Antalya'da Yol Kontrolünde Uyuşturucu ve Tabanca Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın Gazipaşa'daki yol kontrol noktasında durdurduğu iki araçta 1 kilo 50 gram metamfetamin, 5 gram esrar ve ruhsatsız bir tabanca bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gazipaşa ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan iki araçtan uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki Güney Yol Kontrol Noktası'nda şüpheli iki aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, 1 kilo 50 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 12 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
16 yaşındaki kızını dans ettirerek para kazanan baba, tutuklandı

O baba için karar! Neyse ki yaptığı rezillik yanına kar kalmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli: Askeri seçenek de dahil İsrail'e karşı sert bir ültimatom vermenin zamanı geldi

"Türk milletinin sabrı taştı, sert bir karşılığın zamanı gelmiştir"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.