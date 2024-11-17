Antalya'da Yılın İlk Karı Düştü
Antalya'nın Alaçebel mevkiinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yılın ilk karı yağdı. Kısa süreli yağışla yerler beyaza büründü.
Antalya'da Alaçebel mevkiisinde hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte öğlen saatlerinde yılın ilk karı düştü. Kısa süreli yağan kar ile yerler beyaza büründü.
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu 1825 metre rakımlı Alacabel'e mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı öğlen saatlerinde başladı ve kısa sürede durdu. Yaklaşık 3 kilometrelik alanda yağan kar ile yerler beyaza bürünürken, kar kalınlığı 3 santimetreyi buldu. Kısa sürede yağan kar yerini yağmura bırakarak kar eridi.
Ayrıca Akseki'nin yüksek kesimlerine de kar düşerken, Çimi Yaylası da beyaza büründü. - ANTALYA