Antalya'da Yılbaşı Öncesi Kaçak İçki Operasyonu

Antalya'da yaklaşan yılbaşı öncesi jandarma tarafından yapılan operasyonda, piyasaya sürülmeye hazırlanılan 2 bin 523 litre kaçak içki ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yılbaşı öncesi kaçak içki üreten, satan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. KOM Şube Müdürlüğü ve Aksu Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Aksu ilçesinde yapılan arama neticesinde farklı türlerde toplamda 2 bin 523 litre kaçak içki ele geçirildi. Kaçak içkilere el konulurken konuyla alakali şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA