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Antalya'da Yılbaşı Güvenliği İçin Tedbirler Alındı

Antalya'da Yılbaşı Güvenliği İçin Tedbirler Alındı
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Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Kaleiçi'nde yaptığı denetimlerde, yılbaşı öncesi alınan güvenlik önlemlerini açıkladı. 8 bin 618 personel ile yapılan denetimlerin, vatandaşların huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için yapıldığı belirtildi.

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, tarihi Kaleiçi'nde denetimlerde bulundu. 8 bin 618 personelin görev aldığı kapsamlı önlemleri yerinde inceleyen Arslan, vatandaşların huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Kaleiçi'nde yapılan denetim sırasında açıklamalarda bulunan Emniyet Müdürü İlker Arslan, tedbirlerin 30 Aralık sabahından itibaren başladığını ve 2 Ocak sabahına kadar devam edeceğini vurguladı. Arslan, "Hem Antalyalı hemşerilerimizin hem de şehrimize eğlenmek, dinlenmek ve tatil yapmak için gelen misafirlerimizin huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için Emniyet Teşkilatı olarak en üst düzeyde tedbirlerimizi aldık. Şehrimizin huzurunu bozmaya çalışanlara karşı tavizsiz müdahalede bulunacağız. Halkımızın bu süreci huzur içinde geçirmesi bizim birinci önceliğimizdir" dedi.

Havadan, karadan ve denizden tam destek

Emniyet Müdürü Arslan, asayişin sağlanmasının yanı sıra trafik güvenliği için de özel önlemler alındığını belirtti. Helikopter destekli denetimlerin yanı sıra karada motosikletli Yunus ve Şahin timlerinin ve denizde görevli ekiplerin görev başında olduğunu söyleyen Arslan, havaalanı, otogar ve eğlence mekanlarının bulunduğu bölgelerde de güvenlik önlemlerinin artırıldığını ifade etti.

"Trafik kurallarına uyalım"

İlker Arslan, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları ve alkollü araç kullanmamaları konusunda çağrıda bulunarak, "Gecenin sonunda herkesin huzurlu bir şekilde evine ulaşabilmesi için lütfen emniyet kemerinizi takın ve motosiklet kullananlar mutlaka kasklarını giysin" dedi. Arslan, ayrıca vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda 112'yi aramalarını ya da en yakın güvenlik ekibine bilgi vermelerini tavsiye etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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