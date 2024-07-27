Antalya'da Yaya Otomobile Çarptı, Yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmekte olan yayanın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada yaya yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, yayanın aniden yola fırladığını, yolun sağındaki aracın önünden geçtikten sonra sol şeritte ilerleyen araca yandan çarptığını dile getirdiler.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmekte olan yayanın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada yaya yaralandı.
Kaza, Antalya Caddesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üst geçit altından yolun karşısına geçmekte olan Ali K., Eyüp Ensar Kılıç'ın kullandığı 07 LCJ 08 plakalı otomobile çarptı. Aracın sağ tarafına çarpıp yere düşerek yaralanan Ali K'nın yardımına vatandaşlar koştu. Ali K., 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayı gören vatandaşlar, yayanın aniden yola fırladığını, yolun sağındaki aracın önünden geçtikten sonra sol şeritte ilerleyen araca yandan çarptığını dile getirdiler. - ANTALYA