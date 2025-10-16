Haberler

Antalya'da Yaya Otobüsün Çarpması Sonucu Ağır Yaralandı

Antalya'da Yaya Otobüsün Çarpması Sonucu Ağır Yaralandı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya, özel halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da yolun karşısına geçmek isteyen yaya, özel halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi Termessos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeşil ışığın yanması ile hareket eden Mustafa D.'nin kullandığı 07 AU 0250 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen 50-60 yaşlarındaki adama çarptı. Yerde hareketsiz şekilde yatan yayaya ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olan yaya sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Bir anda yola fırladı"

Yaralı şahsa ilk müdahaleyi yapan Selim Güzel isimli vatandaş, "Yeşil ışık yandı burada, önce yola çıktı. Sonra geri gidecekti, tekrar koştu. Araçlara yeşil yanıyordu, biz hepimiz geçtik. Otobüs çarpınca yere düştü, hem otobüse hem yere vurdu başını. Durumu ağırdı bayağı, darbeyi başından almıştı" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
