Antalya'da Yaya Geçidini Kullanmayan Yayaya Motosiklet Çarptı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaya geçidini kullanmayan yayaya motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya, yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; deniz istikametinden çarşı istikametine seyir halinde olan Umut T. idaresindeki 07 BDL 377 plakalı motosiklet, yaya geçidini kullanmadan karşıya geçmeye çalışan Elif Ç. İsimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya Elif Ç. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA