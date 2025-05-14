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Antalya'da Yaya Geçidini Kullanmadığı İçin Motosikletin Çarptığı 15 Yaşındaki Kız Çocuğu Yaralandı

Antalya'da Yaya Geçidini Kullanmadığı İçin Motosikletin Çarptığı 15 Yaşındaki Kız Çocuğu Yaralandı
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Manavgat ilçesinde refüjden geçmeye çalışan 15 yaşındaki U.G., motosiklet kazası sonucunda hafif yaralandı. Olay, yaya geçidine sadece 20 metre mesafede gerçekleşti ve polis inceleme başlattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidini kullanmak yerine refüjden geçmeye çalışan 15 yaşındaki çocuk, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan K.'nin kullandığı 07 BMZ 105 plakalı motosiklet, pastaneden alışveriş yaptıktan sonra refüj üzerinden yolun karşı tarafına geçmeye çalışan U.G. (15) isimli kız çocuğuna çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hafif yaralı U.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kazanın, yaya geçidine yalnızca 20 metre mesafede meydana geldiği belirtilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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