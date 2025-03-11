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Antalya'da Yaya Geçidinde Otomobilin Çarptığı Kişi Yaralandı

Antalya'da Yaya Geçidinde Otomobilin Çarptığı Kişi Yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı Alparslan Gök yaralandı. Olay, Yukarı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi'nde meydana geldi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

Kaza, Yukarı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahadır A.'nın kullandığı 07 BHK 309 Honda marka otomobil, o sırada yaya geçidinden geçen Alparslan Gök isimli vatandaşa çarptı. Kazada, otomobilin sol aynası kırılırken, çarpmanın şiddetiyle yola düşen Gök yaralandı. Yerde acı içerisinde kıvranan ve yardımına ilk olarak vatandaşların koştuğu yaralı, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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