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Antalya'da Yaya Geçidinde Kazaya Karışan Otomobil Kaçtı

Antalya'da Yaya Geçidinde Kazaya Karışan Otomobil Kaçtı
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Antalya'da bir otomobil, yaya geçidinden geçerken bir Alman turiste çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yaralı turist hastaneye kaldırılırken, yanında bulunan eşinin fenalaşması dikkat çekti. Kazaya karışan sürücü daha sonra polise teslim oldu.

Antalya'da yaya geçidinden geçtiği sırada Alman turiste çarpan otomobil olay yerinden kaçtı. Yaralı Alman turistin yapılan müdahalenin ardından ambulansa alınması sırasında yanında bulunan eşi de fenalaşınca ambulansa alındı. Bu sırada çevredeki vatandaşların 'Şoka girdi' dedikleri kadın için 'bizimkiler olsa 2 saat ağlardı, bu yine sakin' sözleri dikkat çekti. Hastaneye kaldırılan Alman turist hayati tehlike nedeniyle Antalya'ya sevk edilirken, polis merkezine giderek teslim olan bir şahıs, aracı kendisinin kullandığını söyledi.

Kaza, dün Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 07 BFY 807 plakalı otomobil kırmızı ışık ihlali yaparak, Mehmet Akif Ersoy Caddesi girişinde yaya geçidinden eşiyle birlikte yolun karşısına geçmekte olan Alman vatandaşı Rüdiger Schramm'a (58) çarptı.

"Bizimkiler olsa ağlardı"

Kazanın ardından Alman turiste çarpan otomobil durmayarak hızla olay yerinden uzaklaşırken, Alman turistin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Acı içerisinde kıvranan Alman turist, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza sırasında yanında bulunan yaralının eşi de aniden fenalaştı. Ayakta durmakta güçlük çeken kadın ambulansa alınırken, çevredekilerin yaptığı yorum dikkat çekti. Kadın için 'şoka girdi' diyen bazı vatandaşlar, 'bizimkiler olsa 2 saat ağlardı, bu yine sakin' dediği görüldü.

Kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen Alman vatandaşı Rüdiger Schramm, Antalya'daki başka bir özel hastaneye sevk edildi.

Polis merkezine gelip teslim oldu

Diğer taraftan kazadan bir süre sonra kazaya karışan otomobille polis merkezine gelen Uğur B. isimli şahıs kaza sırasında otomobili kendisinin kullandığını belirtirken, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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