Antalya'da yaya geçidinde bekleyen otomobile kamyon çarptı: 4 yaralı Kazada Rus uyruklu aileden 3 ve kamyon sürücüsü olmak üzere 4 kişi yaralandı Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, arkadan gelen kamyonun çarpması sonucu...

Antalya'da yaya geçidinde bekleyen otomobile kamyon çarptı: 4 yaralı

Kazada Rus uyruklu aileden 3 ve kamyon sürücüsü olmak üzere 4 kişi yaralandı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, arkadan gelen kamyonun çarpması sonucu meydana gelen kazada Rus uyruklu aileden 3 kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü dahil 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza; Antalya-Alanya D-400 Karayolunda Hatipler Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Antalya'dan, Alanya istikametine giden Aleksandr Demin'in kullandığı 34 MC 0890 plakalı araca, ışıklı yaya geçidinde durduğu sırada, aynı istikamette seyir halindeki İsmail G., idaresindeki 07 LDS 20 plakalı kamyon arkadan çarparak refüj bariyerlerine sıkıştırdı. Kazada, Rus uyruklu otomobil sürücüsü Aleksandr Demin eşi Vıta Demin ve çocukları Aleksandr Demin ile kamyon sürücüsü İsmail G., yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunduğu belirlenen Rus uyruklu aile, hastanede yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Öte yandan kazada kamyonun otomobile çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"Tatilden dönüyorlardı"

Alanya'ya giden Rus uyruklu ailenin Kıbrıs'ta tatil yaptıktan sonra Antalya Havalimanındaki araçlarını alarak Alanya'ya dönmek üzere yola çıktıkları, kısa süre önce taşınmak için İstanbul'dan ev aldıkları ve bayram sonrasında İstanbul'a taşınma hazırlığında oldukları öğrenildi. kazayla ilgili İnceleme devam ediyor.