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Antalya'da yaşlı kadının balkon düşmesi

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Antalya'da evinin balkonunda ayağı kayıp yere düşerek acı içinde kıvranan yaşlı kadının yardım çığlıklarına komşuları yetişti. Komşuların haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri, balkona merdiven yardımıyla ulaşıp yaşlı kadını sağlık ekiplerine teslim etti.

Antalya'da evinin balkonunda ayağı kayıp yere düşerek acı içinde kıvranan yaşlı kadının yardım çığlıklarına komşuları yetişti. Komşuların haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri, balkona merdiven yardımıyla ulaşıp yaşlı kadını sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay, dün akşam 20.15 sıralarında Muratpaşa'nın Yükseliş Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan 8 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cadde üzerinde bulunan 8 katlı apartmanın 7'nci katında yalnız yaşayan Güllü Ç.(74), akşam saatlerinde evinin balkonuna çıktığı esnada ayağı kayıp yere düştü. Düştüğü yerden kalkamayan Güllü Ç., "Yardım edin" diye bağırmaya başladı. Yardım çığlıklarını duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla Güllü Ç.'nin olduğu balkona ulaştı. İtfaiye erinin kapıyı açmasıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Güllü Ç., özel bir hastaneye kaldırıldı.

Güllü Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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