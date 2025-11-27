Haberler

Antalya'da Yaşlı Adam Kamyonun Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki Mehmet Ali Günel, bir kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki adam, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E (66) idaresindeki 07 UU 880 plakalı Merdeces marka kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Günel'e (83) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
