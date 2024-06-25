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Antalya'da yaşlı adam evinin gasp edildiği gerekçesiyle adliyeye tüfekle girmek istedi

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Antalya'da yaşlı bir adam, evinin gasp edildiği iddiasıyla adliyeye tüfekle girmek istedi. Polisin müdahalesiyle eyleminden vazgeçirilen yaşlı adam, polis merkezine götürüldü.

Antalya'da yaşlı adam, evinin gasp edildiği gerekçesiyle tüfekle adliyeye girmek istedi. Polisi alarma geçiren yaşlı adam, ekiplerin müdahalesiyle adliye kapısında eyleminden vazgeçirildi.

Polisi alarma geçiren olay, sabah 09.00 sıralarında Antalya Adliye'si önünde yaşandı. Alınan bilgiye göre, soy ismi henüz öğrenilemeyen İbrahim adında 79 yaşındaki adam önce Kepez'deki polis merkezine ardından adliyeye gitmek için tüfekle ticari taksiye bindi. Dumlupınar Bulvarı üzerinde araçtan inip adliyeye yönelen yaşlı adamı görenler, çevredekiler polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, adliye girişinde yaşlı adamın elinden tüfeği aldı.

Yaşlı adamın ilk sözlü ifadesinde, evinin gasp edildiğini söyleyip hesap sormak istediğini söylediği öğrenildi. Yaşlı adam polis ekiplerince önce sağlık kontrolüne, ardından ifadesi için polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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