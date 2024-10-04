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Antalya'da Yasadışı Tütün Operasyonu: Çok Miktarda Tütün ve Makaron Ele Geçirildi

Antalya'da Yasadışı Tütün Operasyonu: Çok Miktarda Tütün ve Makaron Ele Geçirildi
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Aksu ilçesinde düzenlediği operasyonda İ.A. isimli şahsın evinde yasadışı olarak bulundurduğu 300 kg sahte bandrollü tütün, 200 kg açık kıyılmış tütün ve 1 milyon adet boş makaron ele geçirdi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aksu ilçesinde İ.A. isimli şahsın evinde yapılan arama sonucu çok miktarda tütün ve makaron ele geçirildi.Yapılan aramalarda ele geçirilen 2 adet sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör, 300 kg sahte bandrollü tütün, 200 kg açıkta kıyılmış tütün, 1 milyon adet boş makaron, 5 bin adet içi tütün doldurulmuş makarona el konuldu. Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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