Antalya'da yasadışı kürek sörfü yapan yabancı uyruklu kişi sınır dışı edildi

Antalya'da sosyal medya üzerinden yasadışı kürek sörfü kiralayan yabancı uyruklu bir kişi sınır dışı edilmesi maksadıyla Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Antalya'da izinsiz kürek sörfü kiralayan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, Düden Şelalesi önlerinde yabancı bir kişi tarafından sosyal medya üzerinden ticari amaçlı kürek sörfü (puddle board) kiralandığını belirledi.

Sahil güvenlik ekipleri, para karşılığı ve izinsiz kürek sörfü kiralayan kişinin yabancı uyruklu A.A. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan A.A. hakkında idari para cezası uygulandı, şüpheli sınır dışı edilmesi üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.