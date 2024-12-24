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Antalya'da Yasadışı Alkol Üretimine Operasyon: 1 Kişi Tutuklandı

Antalya'da Yasadışı Alkol Üretimine Operasyon: 1 Kişi Tutuklandı
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Gazipaşa ilçesinde polis, yasadışı alkol üretimi ve satışı yapan kişilere operasyon düzenledi; çok sayıda sahte ve kaçak içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde polis ekiplerince yasadışı alkol üretimi ve satışını yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kaçak ve sahte alkol ele geçirilirken, polis tarafından gözaltına alınan 3 şahıstan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gazipaşa'da yasadışı alkol üretimi ve satışını yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Fiziki ve teknik takibin ardından belirlenen adreslere baskın yapan polis ekipleri, ikametlerde yapılan aramalarda 30 litre etil alkol, 53 litre sahte içki, 5 litre anason, 7 şişe üzerinde sahte bandrol basılı içki ile alkol yapımında kullanılan aroma kitleri, enjektör ve huni ele geçirildi. Olayla ilgili olarak O.F.Y. A.S. ve Y.K. isimli şahıslar ekipler tarafından gözaltına alındı. İşlemleri yapılmak üzere karakola götürülen şahıslar, karakoldaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Gazipaşa Adliyesine sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şahıslardan A.S. ve Y.K. serbest bırakılırken, O.F.Y. tutuklanarak Alanya L Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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