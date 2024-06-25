Antalya'da Yasa Dışı Papağan Üretimi Yapan Mağazaya Baskın

Antalya'da yasa dışı papağan üretimi yapıldığı tespit edilen giyim mağazasının deposuna baskın düzenlendi. Yapılan baskında 77 papağana el konulurken, üreten kişiye 41 bin 817 TL ceza kesildi.

Antalya'da bir giyim mağazasına ait depoda yasa dışı papağan üretimi yapıldığı tespit edilmesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Polis ekipleri ile yapılan baskında yasa dışı üretimi yapılan 77 adet papağana ulaşıldı. Ele geçirilen papağanlar koruma altına alınırken, Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yasa dışı üretim yapan kişiye 41 bin 817 TL idari para cezası uyguladı. 77 papağan hayvanat bahçesine teslim edildi.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yasa dışı üretim yapan kişiye 41 bin 817 TL idari para cezası uygulanırken, 77 papağana el konulup hayvanat bahçesine teslim edildi" dedi. - ANTALYA