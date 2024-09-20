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Antalya'da Yasa Dışı Avcılıkla Mücadele: 51 Bin Lira Ceza

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Antalya'da yasadışı avcılık yaptığı tespit edilen 4 şahsa toplam 51 bin 770 Lira para cezası uygulandı. Yasak avlanma ile ilgili tazminat cezası da kesildi ve avda kullanılan yasaklı tüfeklere el konuldu.

Antalya'da yasadışı avcılık yaptığı tespit edilen 4 şahsa, toplam 51 bin 770 Lira para cezası uygulandı.

2024-2025 av sezonu başlangıcı itibarıyla Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Finike Şefliği, yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Yapılan koruma ve kontrol faaliyetlerinde, yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 4 şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten toplam 51 bin 770 TL idari para cezası kesildi. Yasa dışı avlanan hayvanlar için de tazminat uygulandı. Söz konusu avcılara, avlamış oldukları bir adet yaban tavşanı ve 3 adet arı kuşu için toplam 7 bin 500 TL tazminat ceza uygulandı. Ayrıca, avda kullanılması yasak olan 3 adet takozsuz yarı otomatik av tüfeği ve bir adet havalı tüfeğe de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Finike Şefliği, araziye kurulu olarak tespit edilen 6 adet ses cihazı ve bunlara bağlı aküler hakkında da mülkiyeti kamuya geçirmek üzere işlem yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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