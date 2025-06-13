Antalya'da Yaprak Fide Üretim Tesisi'nde Yangın Çıktı

Antalya'da Yaprak Fide Üretim Tesisi'nde Yangın Çıktı
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Gazipaşa'da bulunan Yaprak Fide Üretim Tesisi'nde, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangının çevre alanlara sıçramaması için çalışmalara başladı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Koru Mahallesi'nde bulunan Yaprak Fide Üretim Tesisi'nde, nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Saat 11.30 civarında başlayan yangın için ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangının çıkış nedeni ve tesisin gördüğü zarar hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Yangının çevre alanlara sıçramaması için çalışmalar sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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