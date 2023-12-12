Üye Girişi
Haberler

Antalya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda güvenlik kameralarıyla izlenen daire boş çıktı

Güncelleme:
Abone Ol

Antalya'da Narkotik, Özel Harekat, TEM, KOM, Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı polislerin katılımıyla yapılan uyuşturucu operasyonunda, polisin girdiği dairenin güvenlik kameralarıyla izlendiği ancak uyuşturucu bulunamadığı belirlendi.

Antalya'da Narkotik, Özel Harekat, TEM, KOM, Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 250 polisin katılımıyla yapılan uyuşturucu operasyonunda polisin koçbaşı ile girdiği dairenin bulunduğu binanın dört bir tarafının güvenlik kamera sistemi ile içeriden izlendiği belirlendi. Yapılan adreste uyuşturucu madde bulunmazken, şahısların ise kısa bir süre önce kaçtığı üzerinde duruldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Kepez ilçesinde farklı mahallelerde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik, Özel Harekat, Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 250 polisin katıldığı operasyonda adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Karadaki ekiplere havadan da bir polis helikopteri destek verdi. Operasyon çerçevesinde Habipler Mahallesi'nde bir adresin giriş ve çıkışlarında da güvenlik önlemi alınırken, Özel Harekat timleri kilitli olan demir kapıyı elektronik koçbaşı ile keserek açtı. Kalkanla içeri giren ekipler, daire içerisindeki yaptıkları incelemede kimse ile karşılaşmadı.

24 saat boyunca içeriden izlendiği görüldü

Dairenin baskından kısa bir süre önce boşaltıldığı fark eden ekipler, odalarda en ince detayına kadar incelemede bulundu. Çekmecelerden yatak altlarına, çarşafların içerisine kadar araştırma yapıldı. Yapılan incelemede herhangi bir uyuşturucu bulunamadı. Polis ekipleri tarafından bir odada yapılan incelemede ise güvenlik kamera sistemi olduğu görüldü. Kamera görüntülerinden adresin dört bir tarafının 24 saat boyunca içeriden izlendiği görüldü. Mahalle sakinleri ise güvenlik kamera düzeneğinin hırsızlara karşı yapıldığını söyledi.

Operasyon yapılan adresin komşusu olan Harun Vermut, güvenlik kamera sistemine karşı "Bu mahallede bin bir türlü yabani var. Neden olacak kapıya köpek bile bağlıyoruz. Adam ailesinin güvenliği için bunu yapmıştır, bu mahallede hırsız çok" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Antalya Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Akaryakıta indirim mi gelecek? SON DAKİKA! Petrol fiyatları 5 ayın en düşük seviyesinde! 13 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 13 Aralık Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 12 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Saadet Partili Hasan Bitmez'in son durumu nedir? Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Saadet Partili Hasan Bitmez meclis kürsüsünde baygınlık geçirdi! Halil Umut Meler ne dedi? Halil Umut Meler'in ifadesi nedir? Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title