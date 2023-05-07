Antalya'da yankesici yakalandı

Antalya yankesicilik yöntemiyle iki kişiden toplam 4 bin 170 TL çalan şahıs yakalandı.

Antalya yankesicilik yöntemiyle iki kişiden toplam 4 bin 170 TL çalan şahıs yakalandı.

Kepez ilçesinde farklı tarihlerde müşteki A.Ş. 'ye ait 2 bin 500 TL ile müşteki B.A. 'ya ait 1 bin 670 TL'yi müştekilerin ceplerinden yankesecilik yöntemi ile çalan M.T Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA