Antalya'da Yangında 3 Çocuk Kurtarıldı

Antalya'da iki katlı bir gecekonduda çıkan yangında evde yalnız bırakılan 8, 6 ve 2 yaşlarındaki 3 çocuk ölümle burun buruna geldi. Yangını fark eden çevredeki market çalışanlarının ve hızla olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin çabaları sayesinde çocuklar kurtarıldı. Çocukları dumandan etkilendikleri odadan kucaklarında taşıyan itfaiyecilerin görüntüsü yüreklere su serperken mahalle sakinleri çocukların yalnız bırakılmasına tepki gösterdi.

Olay, 14.40 sularında Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi 5432. Sokak'ta meydana geldi. Gecekondunun birinci katındaki bir odada, yanan sobadan çıkan duman kısa sürede tüm evi sardı. Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk, duman ve alevler arasında mahsur kaldı. Çocukların ağlama seslerini duyan evin karşısındaki market çalışanları, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri, alevlerin arasındaki çocukları kurtardı. İtfaiye erleri, dumandan etkilenen çocukları kucaklarına alarak ambulansa bindirdi. Yaşadıkları korku yüzlerinden okunan çocuklardan biri sağlık ekiplerine teslim edildiği sırada "Abimi bir yere götürme" diye ağlaması yürek burktu. Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan 3 çocuğun ikisinin sağlık durumunun iyi olduğu birinin ise dumandan etkilendiği öğrenildi. Sağlık ekipleri, çocukları sakinleştirmek için çikolata vererek onları güvende hissettirmeye çalıştı.

İtfaiye ekiplerinin yangını soğutma çalışmalarına devam ettiği anlarda mahalle sakinleri, çocukların sürekli evde yalnız bırakıldığını iddia etti. Bir mahalle sakini, "Evde dört çocuk yaşıyor, yangın sırasında üçü içerideydi. Çocuklar yalnızdı" dedi.

Yangının sobadan kaynaklandığı tahmin edilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA