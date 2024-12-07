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Antalya'da Yangına Müdahale Zorlaştı: Park Sorunu İtfaiyeyi Engelledi

Antalya'da Yangına Müdahale Zorlaştı: Park Sorunu İtfaiyeyi Engelledi
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri, dar sokakta park edilen araçlar nedeniyle müdahalede zorlandı. Ev sahibi yangını balkonda söndürdü, itfaiye ekipleri ise kontrollü soğutma çalışması yaptı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan küçük çaplı yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye ekipleri, yol üstüne park edilen araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorlandı.

Olay, sabah saat 10.30 sıralarında Yüksekalan Mahallesi 488 Sokak'taki 7 katlı bir apartmanın 5. katında meydana geldi. İtfaiye ekipleri, dar sokakta uygunsuz şekilde park edilen araçlar nedeniyle apartmana ulaşmakta güçlük çekerken, kornalar eşliğinde araç sahiplerine ulaşmaya çalıştı. İtfaiyeleri gören ev sahibi Metin Bahar, ekiplere elektrikli sobanın alev almasıyla çıkan yangını, sobayı balkona çıkarak söndürdüğünü bildirdi. Park sorunu nedeniyle zaman kaybeden itfaiye ekipleri, kontrol amacıyla eve girerek yangın tüpüyle soğutma çalışması yaptı.

Geri manevra ile sokaktan çıktılar

Müdahalenin ardından ekipler, sokak çıkışında araçlarını döndüremeyince geri manevra yaparak bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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