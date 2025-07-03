Antalya'da Yangın Paniği: Mahalle Sakinleri Müdahale Etti

Antalya'da Yangın Paniği: Mahalle Sakinleri Müdahale Etti
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Aksu ilçesinde dört ayrı noktada başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek paniğe yol açtı. Mahalle sakinleri ve itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti, bazı evler tahliye edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde mahallenin dört ayrı noktasında çalılık alanda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek paniğe yol açtı. Alevlerin çevredeki evlere sıçramasını önlemek için vatandaşlar ve itfaiye ekipleri yoğun bir mücadele verdi.

Yangına ilk müdahaleyi yapan mahalle sakinleri, su, toprak ve zeytin yapraklarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Alevlerin hızla yayılması üzerine vatandaşlar büyük bir panik yaşarken bazı evler tahliye edildi. Olay yerinde bulunan bir itfaiye aracı, alevlerin tehdidi altında kalarak kendini korumak için kendi üzerine su sıkmak zorunda kaldı. İtfaiye erleri, bir ara alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulurken, vatandaşlar "Allah-u Ekber" diyerek hortumlarla yangına müdahale etti. Alevlerin kendilerine yaklaşması üzerine bazı vatandaşlar, kendi üzerlerine de su sıkarak korunmaya çalıştı.

Olayda can kaybı yaşanmazken, yangınların çıkış nedeni henüz belirlenemedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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