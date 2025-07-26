Antalya'da Yangın Paniği: Lüks Villalara Yakın Ağaçlık Alan Alev Alev Yandı

Antalya'da Yangın Paniği: Lüks Villalara Yakın Ağaçlık Alan Alev Alev Yandı
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Antalya'nın Konyaltı ilçesinde lüks villalara yakın bir ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında bir römork ve bazı eşyalar yanarken, polis yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.

Antalya'da lüks villalara yakın ağaçlık alanda çıkan yangın, içerisinde saman ve mısır bulunan römork ile bazı atıl eşyaları küle döndürdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Konyaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi 1484 sokakta bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçeden dumanları fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, villalara yaklaşık 20 metre uzaklıktaki yangına müdahalede bulunup söndürdü. Yangın sonrası bazı ağaçlar yanarken, içerisinde saman ve mısırların bulunduğu bir römork ile bazı atıl eşyalar küle öndü.

Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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