Antalya'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'da Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle seralara sıçradı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı ve hasar tespit çalışmaları başladı.

Antalya'nın Serik ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle seralara sıçradı. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, bugün saat 11.00 sıralarında Serik ilçesine bağlı Aşağıoba Mahallesi baraj yolu kenarındaki çalılık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan seralara sıçradı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile jandarma sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 1 dönüm çalılık alan ile içerisinde mahsul bulunmayan 2 sera zarar gördü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
17 yıl sonra Sivasspor'a veda eden Ziya Erdal'dan kulübüne sert tepki

17 yıl sonra Sivasspor'dan ayrıldı! Kulübüne çok büyük sitem etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı? Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu

Mağarada ne yaşandı? 12 askerimizin şehit olduğu faciada yeni detaylar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.