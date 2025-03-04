Antalya'da Yangın Faciası: Baba Kızını Son Anda Kurtardı

Antalya'nın Serik ilçesinde, elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Yangın sırasında içeride bulunan 23 yaşındaki genç kız, babası Ali İhsan Nacak tarafından son anda alevlerin arasından çıkarıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, baba Nacak, "Onu son saniyede dışarı çıkardım. Ayakları yandı" dedi.

Yangın, bugün saat 12.30 sıralarında Serik ilçesi Çandır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali İhsan Nacak'a ait iki katlı binanın ikinci katında elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Yangın sırasında içeride bulunan 23 yaşındaki Melisa Nacak, dumandan etkilendi. Babası Ali İhsan Nacak, son anda alevlerin arasına girerek kızını kurtardı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Melisa Nacak, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınsa da ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

"Onu son saniyede dışarı çıkardım"

Yangının ardından konuşan Ali İhsan Nacak, "Yangın çıktığında kızım içeride yatıyordu. Hemen içeri girip onu son saniyede dışarı çıkardım. Ayakları yandı, hastanede tedavi görüyor. Yangını söndürmek için dinamoyu çalıştırmaya çalıştık ama başaramadık" dedi.

Hastaneye kaldırılan Melisa Nacak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA