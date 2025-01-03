Üye Girişi
Haberler
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
Hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
Milyonların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi
Ferdi Baba'nın naaşı İstanbul'da

Antalya'da Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangın sonucunda bir daire kullanılamaz hale gelirken, kiracı İsa Dursun, yanan eşyalarını görünce büyük üzüntü yaşadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Antalya'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, kiracı olarak evde yaşayan vatandaş yanan eşyalarını görünce üzüntü yaşadı.

Yangın, saat 09.50 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Kanal Mahallesi Antalya Bulvarı üzerindeki 3 katlı aparmanın birinci katındaki İsa Dursun'un ailesiyle birlikte yaşadığı dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir odanın dış cephesindeki klimanın olduğu noktadan dumanlar çıktığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bir anda evin dış cephesini saran alevler içeriye doğru yönelince, evdekiler ve apartman sakinleri sokağa fırladı. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip yangını söndürdü.

O sırada işte olan ve yangın çıktı öğrenenince evine gelen İsa Dursun da, eşyalarının yandığını görünce üzüntü yaşadı. Dursun, kullanılamaz hale gelen evin sürekli elektrikten kaynaklı sorun yaşadığını ve bunu daha önce ev sahibine ilettiklerini ileri sürdü.

Öte yandan yangın esnasında dumandan etkilenen bir apartman sakinine de olay yerine sevk edilen ambulansta oksijen verildi. Apartman sakininin ciddi bir durumunun olmadığı öğrenildi.

Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Gözler Suriye'ye çevrilmişken gece yarısı 2 ülke arasında savaş çıktı
img

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu
img

Cenk'ten Fenerbahçelileri deli edecek hareket
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp kardeşleri arama çalışmaları için İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Ekipler denize düşen 2 kardeş için seferber! Boğaz trafiği durduruldu
Başkan'dan öğrencilerin harçlık derdini bitirecek proje
Başkan'dan öğrencilerin harçlık derdini bitirecek proje
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler
Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma yaşandı
Gözler Suriye'ye çevrilmişken gece yarısı 2 ülke arasında savaş çıktı
Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gençle ilgili skandal video! Gözaltına alındı
Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gencin skandal görüntüleri

Son Dakika Haberleri

3 OCAK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 3 Ocak Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM aktüel elektronik ürünler neler? Talha Siraç Ünlü kimdir? Kuran-ı Kerim'e neden bastı, tutuklandı mı? Engelli aylığı ve 65 yaş aylığı ne kadar? 2025 Ocak engelli aylığı kaç TL oldu? 2025 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Bedelli askerlik zamlandı 2025! Bedellik askerlik ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI DİN GÖREVLİSİ MAAŞI! Ocak 2025 imam, müezzin, vaiz zamlı maaşları ne kadar? PROFESÖR MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı profesör zamlı maaşı ne kadar, kaç TL oldu? MÜHENDİS MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek mühendis maaşları ne kadar oldu? Mühendis güncel zamlı maaşı kaç TL oldu? ZABITA MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük/en yüksek zabıta ve bekçi maaşı ne kadar oldu? OCAK 2025 ASKER MAAŞLARI: Subay, Astsubay, Uzman Çavuş maaşları ne kadar oldu? DOKTOR MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek doktor maaşları ne kadar oldu? Doktor güncel zamlı maaşı kaç TL oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.