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Antalya'da Yangın Çıkaran Şahıs, İtfaiyeye Direndi

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Antalya'nın Serik ilçesinde, babasına ait ikameti ateşe veren Ramazan Ç., yangına müdahale eden itfaiye ve polis ekiplerine av tüfeği ile tehditte bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile gözaltına alınan Ramazan Ç.'nin neden olduğu yangın, ekiplerin müdahalesinden sonra söndürüldü.

Antalya'da babasına ait ikameti ateşe veren şahıs, elindeki av tüfeğiyle yangına müdahale için gelen itfaiye ve polis ekiplerini de engelledi. Yaklaşık yarım saat polise direnen şahsın gözaltına alınmasının ardından müdahale edilen yangın söndürüldü.

Olay, Serik ilçesi Kökez Mahallesi 3233. Sokak'ta Mustafa Ç.'ye ait 2 katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Ç. ailesi ile birlikte oturduğu ikametin giriş katını ateşe verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Verilen adrese gelen itfaiye ve polis ekipleri, elinde av tüfeği bulunan şahıs ile karşılaştı. Yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ve polis ekiplerini av tüfeği ile tehdit eden Ramazan Ç., ekipleri olay yerine yaklaştırmadı. Yaklaşık 20 dakika ekiplere direnen Ramazan Ç. polisin müdahalesi ile yakalanarak, elindeki av tüfeğine el konuldu. Gözaltına alınan şahıs, ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü. Şahsın gözaltına alınmasının ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sokakta toplanan kalabalık söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izlerken, bu sırada baba Mustafa Ç. eve geldi. Evinin yanmasına tepki gösteren baba Mustafa Ç. ile oğlu Ramazan Ç. arasında aile içi anlaşmazlıklar yaşandığı öğrenildi.

Yangında 2 katlı evin alt katı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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