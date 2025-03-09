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Antalya'da Yalnız Yaşayan Yaşlı Adam İçin İtfaiye Ekibi Müdahale Etti

Antalya'da Yalnız Yaşayan Yaşlı Adam İçin İtfaiye Ekibi Müdahale Etti
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Antalya'da, yakınlarından haber alamayan 75 yaşındaki Ramazan A. için itfaiye ekipleri merdivenle balkondan evine girdi. Uygun park yeri olmaması nedeniyle dar sokaklarda zor anlar yaşandı, fakat yaşlı adamın sağlık durumu iyi olduğu tespit edildi.

Antalya'da yakınlarının haber alamadığı yalnız yaşayan kişi için ekipler harekete geçti. İtfaiye, dar sokaklar ve park eden araçlar nedeniyle 10 dakika gecikmeli gelebildi. Olay yerine merdivenle balkondan giren ekipler, yaşlı adamın uyuduğunu tespit etti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratapaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 150. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Yakınlarının defalarca telefonla aramasına rağmen kendisine ulaşılamayan 75 yaşındaki Ramazan A. için ailesi yardım talebinde bulundu. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven uzatarak polis eşliğinde evin balkonundan içeri girdi. Ramazan A. isimli yaşlı adamın evde uyuduğu belirlenirken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı tespit edildi.

İtfaiye dar sokakta zor anlar yaşadı

Olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, dar sokakta karşılıklı park eden araçlar nedeniyle ilerleyemedi. Yaklaşık 10 dakika süren bekleyişin ardından, park halindeki araçlardan birinin sahibi olay yerine gelerek aracını kaldırdı. Bu sayede yol açılırken, itfaiye ekibi de gecikmeli olarak olay yerine ulaşarak müdahalede bulundu. Bu duruma tepki gösteren mahalle sakini Alim Ayan, "Şu an itfaiye ekipleri olay için geldi ama geçemediler. Yangın olsa yanar burası. Park yerleri olmadığı için mecbur buraya park ediyorlar" dedi.

Ekipler yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğunu belirlemesinin ardından olay yerinden ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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